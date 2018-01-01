6 главных симптомов воспаления кишечника

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Эксперты назвали 6 распространенных симптомов воспалительного заболевания кишечника. Этим термином обозначают целую серию расстройств, основным признаком которых являются воспалительные процессы пищеварительного тракта.Из-за воспаления пищеварительного тракта страдают кишечные клетки, что и приводит к диарее. Если она сопровождается постоянными изменениями в работе кишечника, то это тревожный сигнал.Жар - один из первых симптомов того, что с организмом что-то не так. Если же одновременно с высокой температурой вы страдаете от повышенной усталости, и это происходит все чаще, то самое время проконсультироваться с врачом.Из-за диареи и воспалительных процессов в желудке люди с заболеваниями кишечника сталкиваются с болью в области живота. В некоторых случаях она также может приводить к тяжелым желудочным спазмам, вроде тех, что наблюдаются во время месячных.В более тяжелых случаях жертвы воспалительных заболеваний кишечника сталкиваются с кровью в стуле. Сочетание данного симптома и спазмов в области живота говорит о том, что ваш пищеварительный тракт не функционирует нормально.При воспалениях в пищеварительной системе высока вероятность того, что человеку расхочется часто принимать пищу. Тем более что после ее приема воспалительные процессы усиливаются. Всё это приводит к снижению аппетита.Из-за низкого аппетита и хронических воспалительных процессов в организме люди сталкиваются с необъяснимой потерей веса. Ее не следует игнорировать, и в случае появления данного симптома обязательно посетите врача.