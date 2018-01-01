Симптомы головных болей, которые нельзя игнорировать

Врачи назвали два признака, которые говорят о том, что головная боль может быть смертельно опасной. Именно при их появлении лучше как можно быстрее обратиться за врачебной помощью.Головные боли стали настолько распространенным явлением, что многие люди воспринимают их частью повседневной жизни. Однако врач из американского Канзаса доктор Майкл Мангер рассказал о том, в каких случаях жертвы головной боли должны обращаться за медицинской помощью.К примеру, более двух приступов головных болей за три недели уже должны стать поводом для беспокойства, как и отсутствие эффекта от обезболивающих лекарств. Конечно, это не показатель каких-то тяжелых болезней, и людям не нужно паниковать. Однако не лишним будет пройти обследование и узнать, с чем связаны эти боли. Тем более что в редких случаях они являются признаком рака головного мозга или аневризмы.Эксперт советует жертвам головных болей не слишком полагаться на безрецептурные обезболивающие. Их длительный прием может быть даже более вредным для здоровья, чем сами боли. Множество исследований показывают, что эти обезболивающие провоцируют язвы, проблемы с почками, повреждения печени и даже ухудшают течение головных болей.Статистика Всемирной организации здравоохранения говорит о том, что половина взрослого населения сталкивается хотя бы с одним приступом головной боли в течение года. Он может длиться вплоть до нескольких часов, но довольно часто боли исчезают после использования лекарств.Пациентам стоит обратиться к врачам, если головные боли не реагируют на прием обезболивающих. В том случае, когда головная боль сопровождается нарушениями зрения, заторможенностью или болями в области кожи головы, можно сразу отправляться в больницу.Помните о том, что стресс, проблемы со зрением, обезвоживание и прием большого количества обезболивающих являются хорошо известными причинами головных болей.