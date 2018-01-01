

Ложиться спать нужно в одно и то же время, это правило мало знать, его нужно соблюдать, у него нет альтернативы. Вы встаете настолько поздно, насколько можете себе позволить, и если вы не определитесь с временем отхода ко сну, то всегда будете находить причины ложиться позже, что приводит к недосыпанию;



Завершайте дела как минимум за час до отхода ко сну, если вы ляжете в кровать сразу же после решения домашних или рабочих проблем, то вы точно не уснете;



Заведите для себя вечерний ритуал, который будет говорить о том, что вскоре будет нужно отдыхать. Это может быть чашка травяного чая или прослушивание приятной спокойной музыки, чтение книги или расслабляющая ванна;



Если вас что-то беспокоит, то выпишите эти проблемы на лист бумаги и отложите его до завтра. Вам будет сложно уснуть с проблемами в голове, а переложив их на другой день, вы сможете полностью расслабиться.



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Питание и сон являются важнейшими факторами в формировании качества и продолжительности жизни. Предлагаем вместе разобраться, что важнее для здоровья – сон или рацион питания.Для того, чтобы понять, что важнее, сон или еда, нужно смоделировать ситуацию с ограничением первой или второй потребности. Когда люди хотят похудеть, они садятся на диету с ограничениями в питании, здоровый человек может с легкостью выдержать как минимум неделю диеты без серьезных последствий для здоровья. Да, он скорей всего будет ощущать голод и слабость, но ничего страшного с ним не произойдет. А что будет с этим же человеком, если он на неделю откажется от сна или сильно ограничит его количество? Уже через пару дней он не сможет нормально работать, общаться с людьми, думать и принимать решения. Из этого можно сделать вывод, что сон для человека намного важнее, чем еда.Удивительно, но многие люди склонны жертвовать своим сном ради экономии времени, хотя они знают, что так делать нельзя. Почему-то люди верят, что если спать на один час меньше, то у них будет больше свободного времени, они станут производительнее. На самом деле даже незначительное сокращение времени сна сильно понижает производительность, вы сами сознательно портите свое настроение, здоровье и даже умственные способности, но при этом не экономите время, то есть не успеваете больше.Для ответа на этот вопрос ученые провели масштабный эксперимент, его участники были помещены в помещение без окон и дверей. Люди не видели солнечного света и должны были ложиться спать тогда, когда им захочется. По итогам было установлено, что 95% людей нуждаются в 7-8 часах сна в сутки, 2,5% людей должны спать дольше 8 часов, и только 2,5% людей полноценно высыпаются менее, чем за 7 часов.Только один человек из сорока может позволить себе спать меньше, чем по семь часов каждую ночь.Если вы спросите у коллег в будний день, кто из них за ночь спал меньше семи часов, то таких отыщется очень много. Не имеет значения, где вы работаете – в руководстве компании, в составе педагогического состава в учебном заведении или на государственной службе. Практически все люди пренебрегают сном так давно, что они уже и не помнят, что такое быть выспавшимся. В качестве единственного исключения можно привести люде из творческой сферы, ее представители спят в среднем около 8,5 часов за ночь и около получаса днем, что превышает средний показатель среди представителей других профессий примерно на два часа. Скрипачи высочайшего уровня признаются в том, что сон является одним из самых важных факторов в развитии способностей.Доказано и проверено, что только по-настоящему выспавшиеся люди могут чувствовать себя бодрыми, у них будет высокая концентрация внимания, хорошая способность контролировать свои эмоции, что полезно как для самого человека, так и для его окружающих.Прислушайтесь к этим простым советам, если хотите повысить качество своего сна: