Ученые рассказали о тяге женщин к занятым мужчинам

Женщины поддаются влиянию чужого мнения и поэтому считают более привлекательными тех мужчин, у которых уже есть партнерша.Ученые из университетов Дарема, Сент-Эндрюса и Эксетера сумели доказать, что мужчины становятся гораздо привлекательнее для женщин, если к ним проявляют симпатию другие женщины. Соответствующие материалы опубликованы в журнале Scientific Reports, передает издание «Актуальные новости».Был проведен эксперимент, участниками которого стали 49 женщин. Им демонстрировали изображения рук, человеческих лиц, а также фотографии произведений искусств. Перед тем как сообщить средние результаты исследователи попросили девушек дать оценки привлекательности каждой из увиденной ими картинки.Мнение участниц опроса изменилось после того, как специалисты озвучили конечный результат. Ученые полагают, что женщины, отдавая предпочтения, придерживаются такого же мнения, как и их матери и подруги. Предполагается, что это может быть связано с тенденцией, согласно которой люди поддаются влиянию чужого мнения.Ранее ученые из Университета Оклахомы установили, что 90% женщин предпочитают уже занятых мужчин.