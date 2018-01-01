Ученые рассказали, можно ли заниматься любовью после 70
"Принято считать, что пожилых людей вообще ничего не интересует, кроме как сидеть на лавочке у подъезда, стоять в очереди в поликлинику или смотреть телевизор. На постсоветском пространстве, где старики доживают свой век страдая от многочисленных хронических заболеваний, это, безусловно, так и есть, однако в странах, где с медициной все намного лучше, люди, которым за семьдесят, продолжают наслаждаться половой жизнью. Для наших обывателей это звучит дико, но ничего сколько-нибудь странного в этом нет", — говорят эксперты.
Да, половой вопрос, что логично, упирается в состояние здоровья в целом, так что бабушкам и дедушкам, у которых "все болит и ничего не действует", конечно же, не до занятий любовью.
В общем, задумайтесь о своем здоровье уже сейчас, если не хотите дожить до старости, но не воспользоваться свободным временем, которое, по идее, должно появляться к концу жизни.
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