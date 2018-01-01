О чём говорят слоящиеся ногти?

Слоящиеся ногти — довольно распространенная проблема. Такие ногти быстро ломаются и неэстетично выглядят. Из-за чего ногти могут слоиться, рассказывает дерматолог Екатерины Мокиной:Бывает, что слоящиеся ногти — это вариант нормы. Есть люди, у которых край ногтя действительно немного расслаивается, но это не говорит напрямую о каких-то заболеваниях. Возможно, что это такая особенность ногтевой пластины. Это первый момент.Второй момент: если раньше ногти не слоились и такие изменения появились, то можно говорить о том, что это могло произойти после каких-то внешних воздействий. Сейчас много изменений такого плана после шеллака, гель-лака, маникюра с прочным лаковым покрытием. Иногда бывает, что не само покрытие, а средства, которые его снимают, а также механические воздействия ведут к тому, что крайняя часть ногтя начинает расслаиваться.Третий момент. Всегда говорили, что если ногти расслаиваются, то это нехватка витаминов. Но, как показывает опыт, это не всегда доказано. Достаточно взять анализ крови на основные показатели минерального обмена, чтобы исключить эту патологию. То есть достаточно будет посмотреть цинк, кальций, селен, железо и общий анализ крови. Из этого можно будет сделать вывод о том, нет ли действительно какого-то нарушения минерального обмена. И заключительный момент. Некоторые обменные процессы в организме человека меняют ногти. Это заболевания сердца и щитовидной железы. Также расслоению ногтей может способствовать длительный прием каких-то лекарственных препаратов.