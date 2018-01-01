Как укрепить дёсны в домашних условиях?

У меня очень чувствительные дёсны. Они часто воспаляются, нередко кровоточат. Сходила к врачу, тот предупредил, что проблемы с дёснами могут привести к потере зубов. Да ещё и напугал меня: сказал, что из-за отсутствия некоторых зубов дёсны начали истончаться, обнажая шейки зубов. В результате зубы становятся более чувствительными и хуже выдерживают нагрузку.Разумеется, я тут же озаботилась протезированием, но это дело небыстрое, а как поддержать дёсны сейчас, пока стоматолог не установил коронки и мосты, доктор мне не объяснил. А я ещё нестарая, мне всего-то 47 лет, и остаться без зубов я не хочу. К тому же сейчас зубные протезы хоть и не из золота сделаны, но стоят, как драгоценные.В общем, стала я искать способ помочь моим дёснам. В магазинах и аптеках продают кучу разных ополаскивателей, но, если честно, я не очень-то им доверяю. Написано, что они изготовлены из лекарственных трав, а что там на деле – неизвестно. Поэтому я решила сама травки заваривать, так надёжнее!И вот что мне помогло.1 ст. ложку коры дуба (можно купить в аптеке) заварите 2 стаканами кипятка, подержите на медленном огне 15 минут, настаивайте до охлаждения, процедите и полощите рот 2 раза в день. Можно приготовить и полоскание из шалфея. 1 ст. ложку травы шалфея заварите 1 стаканом кипятка, дайте настояться 30 минут и процедите.Через пару недель активных полосканий я снова попала на приём к стоматологу. Доктор сказал, что мои дёсны выглядят намного лучше!