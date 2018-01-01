Полезный перекус. Чем в течение дня заменить бутерброды и конфеты



Творог



Цельнозерновые хлебцы



Зелень



Фруктовые чипсы, пастила, орехи и сухофрукты станут хорошей альтернативой булочкам.Бутерброды, булочки, шоколад, печенье и конфеты – излюбленные многими перекусы в течение дня. Однако сейчас существует множество альтернатив с наименьшим вредом для фигуры и здоровья.Фрукты, овощи и сухофрукты – достойный перекус, поскольку в них содержится глюкоза и полезный сахар. Кроме того, эксперты говорят, что в день нужно потреблять 400 граммов фруктов и овощей для профилактики различных заболеваний.«Варианты полезных перекусов могут быть разнообразными, по желанию можно сочетать как свежие фрукты с ягодами, так и сушеные, - советует- Чтобы быстрее утолить голод, нужно съедать не просто яблоко или банан, а делать фруктовый салатик, в который, например, можно добавить орехи или ягоды. Средние апельсин и яблоко весят 150-200 г, помидор и огурец - 150 г, болгарский перец - 150-200 г. Таким образом, если за день перекусить яблоком и апельсином, а также съесть овощной салат, то уже наберётся 400-500 полезных граммов».Однако при большом количестве эти продукты не будут полезными для фигуры. Следует употреблять не более 100 граммов орехово-фруктовой смеси в день.На сегодняшний день прилавки магазинов ломятся от разнообразия кисломолочных продуктов. Однако самыми полезными и питательными остаются привычные творог и кефир.«Творог можно также сочетать с овощами, фруктами или зеленью, - продолжает диетолог. – Не стоит покупать творожную массу и сырки, потому как зачастую правильные молочные жиры в них заменяются некачественными растительными маслами, вызывающими расстройство пищеварения. Что касается кефира, главное учитывать калорийность, которая полностью зависит от его жирности».Хрустящие хлебцы являются отличной альтернативой хлебу и сухарикам. Они быстро утоляют голод, не навредив здоровью и фигуре, главное правильно их выбрать. Некоторые производители под видом полезного продукта продают обычные жареные сухарики со специями и консервантами.Самыми полезными хлебцами считаются мультизерновые, пшенично-гречневые и цельнозерновые. В составе хлебцев не должны присутствовать мука, дрожжи, масло или маргарин.Огромной популярностью сейчас пользуются фруктовые, фруктово-ореховые батончики, гранола. В небольшом снеке находится большое количество углеводов, которые помогают продержаться до конца рабочего дня. Практически как мюсли, только удобнее брать с собой. Немаловажно и то, что такой батончик сладкий, а значит, может быть хорошей альтернативой шоколаду и печенью.Надо отметить, что сейчас даже продают боксы полезных перекусов с недельным запасом. Сочетание разнообразное, например, на понедельник кешью и манговые чипсы, во вторник кокосовые чипсы и фруктовая пастила, в среду злаковый батончик и финики, в четверг чипсы из киви, хурмы и банана, в пятницу – сушеный инжир и курага.Творог перемешать с зеленью, готовую смесь намазать на хлебец. Можно менять компоненты и вносить новые ингредиенты. Если добавить в творог мелко нарезанные помидоры и болгарский перец, то закуска получится еще вкуснее.Полезным и питательным перекусом может стать зерновой хлеб с овощами и вареной куриной грудкой. На кусочек хлеба выложить нарезанное филе, сверху положить пару ломтиков огурца и зелень.Овсяные хлопья легки в приготовлении даже на работе. Достаточно высыпать их в чашу, залить кипящей водой и через пару минут готов полноценный перекус. В кашу можно добавить фрукты, орешки или сушеные ягоды. Однако не стоит покупать пакетированные каши быстрого приготовления, так как зачастую в них содержатся эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы и красители.