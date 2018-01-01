Учёные назвали самый лёгкий способ сбросить вес

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Эксперты проследили за жизнью более тысячи человек, средний возраст которых — 33 года, а средняя масса — 65 килограммов.Американские учёные клиники Майо пришли к выводу, что люди, проводящие не менее шести часов на ногах, легче сбрасывают вес, чем ведущие сидячий образ жизни. Об этом сообщает сайт MedicalXpress.Учёные провели анализ результатов 46 исследований, в которых участвовало 1184 человека. Их средний возраст был 33 года, а средняя масса — 65 килограммов.Оказалось, что в стоячем положении у людей за минуту сжигается на 0,15 килокалории больше, чем у тех, кто сидит. При экстраполяции на шесть часов у проводящего день на ногах человека исчезают дополнительные 54 килокалории. Таким образом, по мнению специалистов, за четыре года можно потерять десять килограммов веса.Исследователи также подчеркнули, что у ведущих сидячий образ жизни чаще наступает ожирение и развиваются диабет и нарушения сердечно-сосудистой системы.В то же время специалисты отметили, что вес быстрее сбросить благодаря диете, нежели физическим упражнениям. Они, по словам профессора спортивной медицины Техасского университета Филиппа Стэнфорта, требуют много времени и усилий. В то же время если полный человек перестанет питаться продуктами, богатыми жирами и углеводами, то за короткий срок его обхват талии уменьшится.