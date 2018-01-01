Кишечная палочка обнаружена на кухонных полотенцах

Более четверти кухонных полотенец для рук жителей США и Канады, исследованных учеными, содержали кишечную палочку. В подавляющем большинстве из них были обнаружены колиморфные бактерии, сообщил сайт Аризонского университета.Ученые, как сказано в статье, поставили задачу выяснить, как развиваются бактерии в полотенцах, которые используются для вытирания рук, посуды и мебели на кухне. В качестве объекта исследования были взяты 82 куска материи в различных семьях пяти крупных городов США и Канады. Полученные результаты оказались плачевными: 25,6% полотенец содержали кишечную палочку, 89% — колиморфные бактерии, способные вызвать ряд серьезных заболеваний, включая сальмонеллу и чуму.Ученые подчеркнули, что наличие кишечной палочки было зафиксировано там, где полотенца стирались реже.Объяснение, по словам авторов научной работы, очень простое — жители США и Канады не слишком любят тщательно мыть руки, поэтому бактерии оседают на полотенцах и в дальнейшем распространяются повсеместно. Шутя или серьезно, но один из исследователей заявил, что вытираться таким полотенцем опаснее, чем окунать голову в унитаз.Ученым стало известно о необычном примере симбиоза двух кардинально отличающихся бактерий в системе пищеварения человеческого организма. Для людей это сосуществование крайне опасно — оно ведет к развитию онкологических заболеваний прямой кишки.