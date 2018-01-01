Эти популярные продукты могут защитить от инсульта

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Геморрагический инсульт (кровоизлияние в головной мозг) наносит большой вред людям трудоспособного возраста.Высокое кровяное давление - основная причина этого, зачастую летального, типа инсульта. Согласно выводам нового исследования, у людей, употребляющих в пищу много зеленых листовых овощей, на 64% меньше риск развития инсульта.Ученые проанализировали данные 682 пациентов, перенесших кровоизлияние в мозг. Средний возраст участников равнялся 53,7 года. Геморрагические инсульты составляли 32,2% от всех случаев инсульта. Большая часть случаев оказалась связана с высоким артериальным давлением. Лишь у немногих людей причинами инсульта были особенности анатомического строения сосудов головного мозга, применение медикаментов и другие факторы.Исследование показало: употребление зеленых листовых овощей уменьшало вероятность развития инсульта. Кроме того, исследователи обнаружили, что больные диабетом сталкивались с инсультом в 2,33 раза чаще. У людей, страдавших от сильного стресса на работе или дома, риск внутримозгового кровотечения был повышен в 2,2 раза, у лиц с высоким уровнем холестерина - в 1,69 раза, а у курильщиков - более чем в 10 раз.