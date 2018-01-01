Медики объяснили, почему долго спать вредно для фигуры

Ученые обнаружили,что люди, которые привыкли спать днем, могут испытывать проблемы со здоровьем.Врач-терапевт Евгения Максимова прокомментировала результаты исследования.Вообще сон может быть как полезен, так и вреден для здоровья.Например, доказано, что недостаток сна приводит к ожирению. Но к излишнему весу может привести и избыток сна.Речь идет именно о дозировках. Если человек недополучает должное количество часов отдыха, можно компенсировать это дневным сном.Если же он просыпается в 12 часов дня, а потом спит еще и днем или вечером, это, конечно же, будет чревато негативными последствиями для здоровья.