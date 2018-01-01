Названы лучшие варианты утренних перекусов для похудения
Эксперты предлагают 10 вкусных утренних перекусов, которые насытят и помогут сжечь калории.
Обычно, между завтраком и обедом вам хочется поесть, но чтобы не набрать лишних калорий, вы пытаетесь избежать перекусов. Как следствие, в обед вы едите больше, чем нужно, что приводит к увеличению веса. Поэтому диетологи рекомендуют делать перекусы, которые дадут вашему телу энергию и не заставят вас отобедать больше, чем нужно.
Диетологи отмечают, что утренние перекусы в идеале должны содержать не более 200 калорий, как минимум три грамма волокна, три грамма белка и меньше восьми граммов сахара. Также они могут содержать в себе немного жира и углеводов, но в них должно быть как можно больше клетчатки и белка, так как именно эти питательные вещества нужны вам, чтобы дождаться обеда без вреда для здоровья.
Далее предлагаем 10 утренних перекусов от диетологов, которые вы можете добавить в свой рацион.
Гранола
Это идеальный утренний перекус, особенно если вам захотелось чего-нибудь сладенького. Некоторая гранола имеет большое содержание сахара и калорий, поэтому диетологи рекомендуют выбирать гранолу, которая содержит 7 граммов клетчатки, 6 граммов белка и 5 граммов сахара. Или же делать ее самостоятельно.
Кусочки сыра и яблоки
Они содержат большое содержание волокон и одновременно являются малокалорийными.
Жареный нут
Эти бобы содержат восемь граммов белка и шесть граммов клетчатки. Для дополнительного метаболизма, диетологи рекомендуют обжаривать нут с приправой карри, тмином и стручковым перцем.
Клубника и грецкий йогурт
Йогурт с низким содержанием жира содержит 20 граммов насыщенного белка, а клубника - это вкусное низкокалорийное волокнистое дополнение.
Фисташки
30 граммов фисташек содержат шесть граммов белка и три грамма волокон. Такой перекус не только полезный и низкокалорийный, но и довольно сытный, говорят диетологи.
Вареное яйцо и апельсин
По мнению диетологов, это идеальное сочетание белка, жира и клетчатки.
Домашний сыр с минимальной жирностью и банан
Четверть чашки сыра содержит 10 граммов белка, а благодаря банану вы будете чувствовать себя сытым.
Жареная соя
По мнению диетологов – это отличный источник белка и клетчатки.
Крекер и миндальное масло
Крекер содержит небольшое количество калорий, а масло из миндаля содержит белок и здоровый жир.
Мясо индейки, листья салата и твердый сыр
Благодаря такому перекусу вы получите большое количество белков и низкое количество жиров, отмечают диетологи.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил ignat в категорию Разное
Добавить комментарий