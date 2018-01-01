Названы лучшие варианты утренних перекусов для похудения

Если вы хотите похудеть, то не стоит морить себя голодом в ожидании обеда после завтрака.Эксперты предлагают 10 вкусных утренних перекусов, которые насытят и помогут сжечь калории.Обычно, между завтраком и обедом вам хочется поесть, но чтобы не набрать лишних калорий, вы пытаетесь избежать перекусов. Как следствие, в обед вы едите больше, чем нужно, что приводит к увеличению веса. Поэтому диетологи рекомендуют делать перекусы, которые дадут вашему телу энергию и не заставят вас отобедать больше, чем нужно.Диетологи отмечают, что утренние перекусы в идеале должны содержать не более 200 калорий, как минимум три грамма волокна, три грамма белка и меньше восьми граммов сахара. Также они могут содержать в себе немного жира и углеводов, но в них должно быть как можно больше клетчатки и белка, так как именно эти питательные вещества нужны вам, чтобы дождаться обеда без вреда для здоровья.Далее предлагаем 10 утренних перекусов от диетологов, которые вы можете добавить в свой рацион.Это идеальный утренний перекус, особенно если вам захотелось чего-нибудь сладенького. Некоторая гранола имеет большое содержание сахара и калорий, поэтому диетологи рекомендуют выбирать гранолу, которая содержит 7 граммов клетчатки, 6 граммов белка и 5 граммов сахара. Или же делать ее самостоятельно.Они содержат большое содержание волокон и одновременно являются малокалорийными.Эти бобы содержат восемь граммов белка и шесть граммов клетчатки. Для дополнительного метаболизма, диетологи рекомендуют обжаривать нут с приправой карри, тмином и стручковым перцем.Йогурт с низким содержанием жира содержит 20 граммов насыщенного белка, а клубника - это вкусное низкокалорийное волокнистое дополнение.30 граммов фисташек содержат шесть граммов белка и три грамма волокон. Такой перекус не только полезный и низкокалорийный, но и довольно сытный, говорят диетологи.По мнению диетологов, это идеальное сочетание белка, жира и клетчатки.Четверть чашки сыра содержит 10 граммов белка, а благодаря банану вы будете чувствовать себя сытым.По мнению диетологов – это отличный источник белка и клетчатки.Крекер содержит небольшое количество калорий, а масло из миндаля содержит белок и здоровый жир.Благодаря такому перекусу вы получите большое количество белков и низкое количество жиров, отмечают диетологи.