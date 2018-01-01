«Вакцина» вылечила мышей от рака, уничтожив и метастазы

Разработке новых способов диагностики и лечения рака в последнее время уделяется особое внимание – ученые разбираются, что еще может провоцировать развитие опухолей, как предотвратить их появление, если они уже есть – как помочь организму с ними справиться. В том числе специалисты работают и над иммунотерапевтическими методами. В Школе медицины Стэнфордского университета (Stanford University School of Medicine) научная группа под руководством профессора онкологии Рональда Леви (Ronald Levy) успешно испытала в лабораторных условиях «вакцину» от рака. Ученые протестировали около 20 разных молекул и несколько антител, чтобы найти эффективную комбинацию, и в результате нашли два соединения, инъекции которых в количестве микрограмма помогли уничтожить опухоли у мышей.Одно из соединений на людях уже тестировалось полноценно, второе – эпизодически. Вместе они показали исключительную эффективность при реактивации T-клеток – компонентов иммунной системы, которые могут успешно атаковать опухоль, пока та не выработает способность к подавлению их деятельности. Так, из 90 лабораторных мышей, каждой из которых пересадили по две мышиных лимфомы (на обе стороны тела), выздоровело 87. Инъекции непосредственно в область одной из опухолей уничтожали не только эту опухоль, но и другую, уколов в которую специалисты не делали. Трансгенные мыши, страдавшие раком молочной железы, также вылечивались, кроме того, препарат снижал вероятность рецидива и увеличивал продолжительность жизни животных. Единственным ограничением был тип опухоли – если укол делался в область лимфомы, терапия работала только с этим видом рака (лимфомой), а с другим (раком толстой кишки) – нет. В ближайшее время научная группа планирует провести клинические испытания не менее чем на 15 пациентах с лимфомой.