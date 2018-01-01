«Вакцина» вылечила мышей от рака, уничтожив и метастазы
Одно из соединений на людях уже тестировалось полноценно, второе – эпизодически. Вместе они показали исключительную эффективность при реактивации T-клеток – компонентов иммунной системы, которые могут успешно атаковать опухоль, пока та не выработает способность к подавлению их деятельности. Так, из 90 лабораторных мышей, каждой из которых пересадили по две мышиных лимфомы (на обе стороны тела), выздоровело 87. Инъекции непосредственно в область одной из опухолей уничтожали не только эту опухоль, но и другую, уколов в которую специалисты не делали. Трансгенные мыши, страдавшие раком молочной железы, также вылечивались, кроме того, препарат снижал вероятность рецидива и увеличивал продолжительность жизни животных. Единственным ограничением был тип опухоли – если укол делался в область лимфомы, терапия работала только с этим видом рака (лимфомой), а с другим (раком толстой кишки) – нет. В ближайшее время научная группа планирует провести клинические испытания не менее чем на 15 пациентах с лимфомой.
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Добавил Ivan в категорию Онкология
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