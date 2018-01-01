Корица и ваниль – самые токсичные ароматизаторы для электронных сигарет
Специалисты протестировали воздействие различных ароматизаторов непосредственно на один из видов иммунных клеток – моноциты. Во всех случаях такое воздействие приводило к увеличению концентрации биомаркеров воспаления и оксидативного стресса. Многие ароматизаторы приводили к смерти значительного числа клеток – и некоторые были токсичнее других. Самыми опасными для иммунных клеток были признаны жидкости с запахами корицы, ванили и сливочного масла. Смеси жидкостей наносили больший ущерб. Результаты работы подтверждают необходимость регулирования употребления электронных сигарет, а также указания полного списка ингредиентов жидкости на ее упаковке. На следующем этапе исследований специалисты планируют симулировать процесс собственно вейпинга с помощью аэрозолей.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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