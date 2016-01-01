Проказу становится лечить все сложнее

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Может показаться, что слово лепрозорий отошло в прошлое, а проказа – забытая болезнь, которая сегодня человечеству не угрожает. Действительно, лепра – достаточно древнее заболевание, наиболее ранние упоминания о котором относятся к 1000 году до нашей эры.Проказой болеют и наши современники, однако примерно с середины XX века лечить проказу стало возможно. Для этого используются комбинации из нескольких антибактериальных препаратов, уничтожающих возбудителя болезни – бактерию Mycobacterium leprae.Согласно данным, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения, за 2016 год было зарегистрировано 216 108 случаев заболевания лепрой. Болезнь нередко прогрессирует очень медленно – первые симптомы появляются спустя несколько десятилетий после заражения. У пациентов появляются кожные язвы и наросты, утрачивается чувствительность, поражаются слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Отсутствие терапии может привести к развитию необратимых повреждений нервов и кожных покровов, кроме того конечности могут серьезно деформироваться.Исследовательская группа во главе с Андреем Беньяком (Andrej Benjak) пришли к неутешительным выводам – уже сейчас антибиотики помогают не всем пациентам с лепрой. Это связано с тем, что бактерии мутируют, приобретая устойчивость к лекарствам.Ученые собрали и проанализировали геномы 154 разных штаммов Mycobacterium leprae, которые были собраны ими в разных уголках земного шара. У 8 из них были обнаружено огромное количество мутаций, которые и обеспечивали лекарственную устойчивость. Авторы предполагают, что мутации накапливались в течение нескольких десятилетий.Исследователям также удалось узнать кое-что о том, как появилась инфекция, а также о путях ее распространения по планете. Авторы подтвердили полученные ранее данные о том, что центром появления болезни стала Азия, а также создали карту, на которой отразили распространение лепры на другие континенты.