Ученые составили список лекарств против старения

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Международная группа ученых из Великобритании и Германии идентифицировала 24 новых препарата, которые потенциально останавливают старение и продлевают жизнь.Исследователи проанализировали активность генов в 22 различных областях мозга у людей в возрасте от 20 до 106 лет. Образцы нервной ткани были получены из лобных и височных долей, мозжечка, лимбической системы и других мозговых структур. Специалисты определили продукты генов — транскрипты (молекулы матричной РНК) — концентрация которых в нейронах изменялась с возрастом. Таким образом, ученые выявили гены, активность которых была маркером старения.Для поиска потенциальных антивозрастных веществ ученые использовали базу данных Connectivity Map. В ней содержится информация о лекарственных препаратах, которые влияют на синтез транскриптов, усиливая или подавляя его. Обнаружено 24 соединения, способные продлить жизнь, влияя на активность генов. При этом для четырех препаратов, включая ресвератрол и сиролимус, был ранее доказан антивозрастной эффект, который они оказывали на организм животных.Препринт исследования опубликован в репозитории bioRxiv.org.