3 опасные для внешности привычки в питании

Неправильное питание отражается на внешности человека даже раньше, чем на его же здоровье, утверждает британский дерматолог Дэниел Гласс. Он поделился несколькими советами о том, как не испортить внешность неправильным питанием.По словам Дэниела Гласса, одна из типичных ошибок большинства людей – садиться на какую-нибудь жесткую диету для сброса веса. Для здоровья такие диеты могут быть опасны, для внешности – тоже. Кроме того, если из-за недоедания у человека начинается стресс и недостаток питательных веществ, у него начинают выпадать волосы.«При недополучении калорий большая часть волос включает цикл роста, после которого они выпадают, чтобы дать рост новым. Но новые волосы не появятся, потому что им нечем питаться. Так организм подстраивается к существованию с жесткими диетическими ограничениями», - пояснил специалист.Другой проблемой Гласс считает отказ от красного мяса и углеводов. Врач утверждает: такой отказ вреден для состояния кожи. Красное мясо и многие углеводные продукты являются источником железа, недостаток которого способствует выпадению волос и делает кожу склонной к раздражениям.Трещины на губах и сыпь вокруг рта часто бывают связаны с недостаточным потреблением питательных веществ, прежде всего, таких витаминов как витамины А, К, В. Врач подчеркнул, что для поддержания здоровья кожи необходимо ежедневно потреблять достаточно белка, сложных углеводов, жиров, фруктов и овощей.