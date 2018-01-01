Врачи рассказали, что можно есть при сахарном диабете

Болея сахарным диабетом, человек должен очень четко и тщательно выбирать продукты, которыми он питается.При первых стадиях этого заболевания, только при правильной и нормализованной коррекции питания, можно нормализовать состояние больного человека. Если же существуют средние и тяжелые степени тяжести данной болезни, то без правильной диеты лечение такой болезни практически невозможно.Диета больных сахарным диабетом играет ключевую и главную роль. Связано это с нарушением обмена веществ в организме человека, то есть организмом, плохо усваивается глюкоза, которая жизненно необходима, при этом назначается диета первого типа. Диета второго типа назначается людям, у которых сахарный диабет возник на фоне ожирения.Диета при сахарном диабете средней и тяжелой форм сочетается с инсулином или с приемом препаратов, которые снижают сахар в организме. При диете сахарного диабета для похудения необходимо принимать пищу не реже, чем пять или шесть раз в день. Также нужно соблюдать баланс углеводов, белков и жиров, так как организм должен получать только сбалансированную и правильную еду. Пища должна соответствовать энергетическим потребностям человека, болеющего сахарным диабетом.Больной должен питаться пищей, которая полна всевозможных минералов и витаминов, поэтому есть возможность нужно добавлять в прием пищи пивные и лекарственные дрожжи. Также в свою очередь полезен отвар шиповника.Необходимо помнить и о противопоказаниях, которые существуют для людей, болеющих сахарным диабетом. Человеку нельзя употреблять алкоголь, сладкое, острое, пряное, перченное, соленое, копченное и так далее.