Соединение куркумы улучшает память и настроение

Куркума очень полезна для здоровья. Предыдущие исследования показали, что куркума может помочь в лечении рака поджелудочной железы, а другие исследования утверждают, что популярная специя может помочь в лечении болезни Альцгеймера и инсульта.Соединение в куркуме — куркумин делает его особенным. Исследования показывали, что куркумин может защитить наши клетки от повреждения, причиненного свободными радикалами. Он также обладает сильными противовоспалительными свойствами.Исследователи из университета Калифорнии (University of California) в Лос-Анджелесе протестировали соединение на 40 людях в возрасте от 51 до 84 лет, у которых были легкие проблемы с памятью. В общей сложности 18 месяцев участники находились в одной из двух групп. Одна группа принимала 90 миллиграмм куркумина дважды в день, в то время как другая группа принимала плацебо.Куркумин, используемый в этом исследовании, является биодоступной формой, называемой Теракурмин, которую исследователи описывают как «форму куркумина с повышенной проницаемостью кишечного эндотелия.»До начала исследования все участники прошли стандартные тесты на когнитивные функции, которые повторялись каждые 6 месяцев на протяжении всего исследования, а также в конце исследования. Кроме того, было 30 испытуемых, 15 из которым провели позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) головного мозга в начале и в конце исследования.Эти исследования проводились с целью оценки количества бета-амилоида и тау-белка, являющимися белками, которые считаются признаком болезни Альцгеймера.Предыдущие исследования показали, что повышение уровня бета-амилоида и тау может произойти за 15 лет до появления симптомов болезни Альцгеймера. Ученые предполагают, что белки могут быть ранним показателем заболевания.Результаты данной научной работы показали, что у участников, которые принимали куркумин, на 28% улучшились показатели памяти, а те, кто принял плацебо, не имели значительных улучшений памяти. Кроме того, испытуемые, которые получили куркумин, также испытали улучшение настроения. Более того, участники, принимающие куркумин, имели низкие уровни бета-амилоида и тау в областях гипоталамуса и в миндалинах головного мозга.Исследователи сообщают, что побочные эффекты куркумина были легкими; четыре человека испытывали боль в животе и другие желудочно-кишечные симптомы, но эти симптомы были у двух участников, получавших плацебо. Один человек, получивший куркумин, испытал «временное чувство тепла и давления в груди».В настоящее время проводится подготовка следующего этапа исследования. В нем будет участвовать большее число участников, включая людей с легкой депрессией и людей с наследственным риском болезни Альцгеймера. Цель исследования — определить, могут ли определенные факторы, такие как возраст, тяжесть когнитивных проблем и наличие генов, связанных с болезнью Альцгеймера, помешать влиянию куркумина на настроение и память.