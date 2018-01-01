Как похудеть при сидячей работе?

Группа американских ученых раскрыла секрет избавления от лишних килограммов в условиях работы в офисе. Специалисты предложили дополнительно проводить на ногах шесть часов в день.Исследователи объяснили, что в вертикальном положении у человека активны дополнительные группы мышц, что ведет не только к потере лишних калорий, но и к снижению риска инсульта, сердечного приступа и диабета. Идеально, если есть возможность вовсе отказаться от сидячей работы. В этом случае за год можно избавиться примерно от трех килограммов веса.Если же вам все-таки приходится проводить в офисе по восемь-девять часов, то шесть часов на ногах уберут лишние килограммы, даже если вы не хотите менять режим питания, сообщает "Утро.ру". Разумеется, при корректировке предпочтений в еде и увеличении нагрузки результаты будут лучше.По данным ученых, разница в расходе энергии в сидячем и стоячем положении равна 0,15 калории в минуту. Такой простой способ сбросить лишний вес очень подходит мужчинам, так как у них больше мышечная масса, считают специалисты. То есть в день человек может потратить лишние 54 калории.Ранее стало известно и о другом способе похудения. Американские ученые создали препарат, который позволит ускорить процесс сжигания жира. Новое вещество использует инновационный принцип работы.Как выяснили ученые, когда объем жировых клеток увеличивается, в организме запускается процесс сверхэкспрессии белка NNMT, который замедляет обмен веществ. В итоге получается замкнутый круг: чем больше жировых клеток, тем сложнее их сжигать. Новый экспериментальный препарат блокирует белок NNMT и ускоряет метаболизм. Таким образом, разработка ученых позволяет сбросить вес без жестких диет.