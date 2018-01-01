Мигрень повышает риск развития болезней сердца
Главным образом мигренью считают ужасную головную боль, симптомы которой включают интенсивную пульсирующую боль, тошноту и чувствительность к свету и звукам.
И ранее учёные уже предполагали, что такой недуг и проблемы с сердцем (в частности, риск инсульта и сердечного приступа) имеют некоторую связь. Теперь же исследователи смогли подтвердить свои догадки, а также выяснить, что мигрень связана с повышенным риском и других сердечных проблем, таких как образование тромбов и фибрилляция предсердий.
В новой работе учёные изучили данные о практически 51 тысяче людей, проживающих в Дании (у всех испытуемых была мигрень), а также о почти 51 тысяче людей без этого недуга. Средний возраст людей первой группы, когда им впервые был поставлен диагноз мигрень, – 35 лет, и большая часть участников из этой группы были женщинами (71 процент).
После 19-летнего наблюдения учёные выяснили, что люди с мигренями имеют в полтора раза более высокий риск развития сердечного приступа и в два раза более высокий риск возникновения инсульта по сравнению с людьми без головных болей, говорит ведущий автор исследования доктор Каспер Адельборг (Kasper Adelborg), кардиолог из больницы Орхусского университета.
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