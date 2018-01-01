Мигрень повышает риск развития болезней сердца

Люди, часто испытывающие мигрень, могут быть более подвержены развитию и сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили учёные из больницы Орхусского университета (Дания). Оказалось, что такие головные боли связаны с повышенным риском возникновения сердечного приступа, инсульта, фибрилляции предсердий (тип нерегулярного сердечного ритма) и тромбов, которые образуются в венах человека.Главным образом мигренью считают ужасную головную боль, симптомы которой включают интенсивную пульсирующую боль, тошноту и чувствительность к свету и звукам.И ранее учёные уже предполагали, что такой недуг и проблемы с сердцем (в частности, риск инсульта и сердечного приступа) имеют некоторую связь. Теперь же исследователи смогли подтвердить свои догадки, а также выяснить, что мигрень связана с повышенным риском и других сердечных проблем, таких как образование тромбов и фибрилляция предсердий.В новой работе учёные изучили данные о практически 51 тысяче людей, проживающих в Дании (у всех испытуемых была мигрень), а также о почти 51 тысяче людей без этого недуга. Средний возраст людей первой группы, когда им впервые был поставлен диагноз мигрень, – 35 лет, и большая часть участников из этой группы были женщинами (71 процент).После 19-летнего наблюдения учёные выяснили, что люди с мигренями имеют в полтора раза более высокий риск развития сердечного приступа и в два раза более высокий риск возникновения инсульта по сравнению с людьми без головных болей, говорит ведущий автор исследования доктор Каспер Адельборг (Kasper Adelborg), кардиолог из больницы Орхусского университета.