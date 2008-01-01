Опасность на вынос. Вреден ли беременным кофе и сколько его можно выпить?

Ресурсы и форумы для будущих мам забиты сообщениями о том, что кофе в перид беременности совершенно безопасен, нужно лишь понимать допустимую дозу. Но так ли это? И если да, то какова эта доза?Споры вокруг вреда кофе для беременных идут давно. Есть немало исследований, в которых обнаружили, что у женщин, пивших кофе во время беременности чаще, чем у других, бывали выкидыши, а дети рождались с маленьким ростом и низким весом, или вообще мертвыми.Во всемирной организации здравоохранения это подтверждают: «результаты некоторых наблюдательных исследований показывают, что избыточное потребление кофеина может быть связано с уменьшением роста и веса ребенка при рождении, с преждевременными родами или с рождением мертвого ребенка». На основании этих данных ВОЗ дает следующую рекомендацию:«Беременным женщинам с высоким ежедневным потреблением кофеина (более 300 мг в день) рекомендуется уменьшить его потребление, чтобы снизить риски потери ребенка или рождения его с низким весом».Рекомендация не очень конкретная: лучше меньше, но никаких конкретных пороговых цифр не приводится. А ведь это — самое главное.Впрочем, в разных источниках можно встретить конкретные цифры. Иногда даже утверждают, что 3-4 чашки кофе безопасны (это примерно 300-400 мг кофеина, т.к. 100 мг содержаться в одном эспрессо или американо). Но это довольно много, существует масса данных о том, что такие дозы небезопасны для плода и матери.Но особенно у нас любят приводить рекомендации Американской коллегии акушеров и гинекологов. Есть масса сообщений о том, что 2010 году её эксперты признали безопасным употребление при беременности до 200 миллиграммов кофеина в день. И многие руководствуются этим правилом, как истиной в последней инстанции. И зря.Начнем с того, что заключение специалистов Коллегии звучит иначе:«Умеренное потребление кофеина (менее 200 мг в день), по-видимому, не является основным фактором, способствующим возникновению выкидышей или преждевременным родам. Связь кофеина с задержкой роста плода остается неопределенной. В настоящее время нельзя сделать окончательный вывод о том, существует ли взаимосвязь между высоким потреблением кофеина и выкидышами».Как видите, у американских акушеров и гинекологов по этой проблеме больше вопросов, чем ответов. И в целом, они не отрицают негативное влияние кофеина на развитие плода. Так что руководствоваться советами, приведенными выше, и искажающими реальное состояние дел не стоит.Не кофеин опасен не только выкидышами, преждевременными родами, недоразвитием плода и рождением мертвого ребенка. Список претензий к нему, связанных с беременностью, гораздо больше. Вот некоторые медицинские находки, обнаруженные в последние годы:— Неприятности начинаются ещё до беременности, голландские ученые установили, что ежедневные 4 чашки кофе или других напитков с кофеином снижают вероятность зачатия ребенка на 26%.— Ученые из США и Норвегии показали, что женщины, пьющие не более 3-х чашек кофе в день (по сравнению с теми, кто не пьет его вообще), в 1,4 раза чаще имели детей с заячьей губой или волчьей пастью (это пороки развития, при которых не зарастает верхняя губа и небо). У тех, кто пил больше 3 чашек риск был выше — 1,59 раза, то есть, почти на 60%.— Даже одна чашка кофе в день может негативно влиять на развитие сердца у плода, и это способно привести к проблемам в будущей жизни. Такой вывод делают американские ученые на основе эксперимента на мышах. Просто у человека произвести такие исследования практически невозможно.Хорошо известно, что кофеин из напитка быстро всасывается в кровь будущей матери, свободно проходит через плаценту и поступает в плод. То есть, будущий ребенок подвергается его воздействию, и у него нет своих ферментов, расщепляющих кофеин. Нет их и в плаценте. Таким образом, не имея своей защиты, ребенок целиком зависит от поведения будущей матери — количество кофеина в её крови и в крови плода будет примерно одинаковым.И даже после всех этих исследований периодически появляются статьи, в которых утверждают, что беременным можно пить по 2-3, а то и 4 чашки кофе в день без всяких проблем. Эксперты умело обосновывают это, придираясь к исследованиям, утверждая, что они не всегда корректные, не всегда точные, что не решают вопрос окончательно. И при этом обычно делают выбор в пользу кофе — пить можно.От всего этого у будущих мамочек может «поехать крыша», ведь они привыкли не отказывать себе в чашечке-другой кофе, а то и потребляя все 3-4 чашки в день. Пить кофе сегодня модно, это делают чаще и больше. Если раньше женщины часто отказывались от брутальных эспрессо и американо, они казались им слишком горькими, то для них теперь есть латте, моккачино и прочие виды кофе с более мягким вкусом.В таких вопросах не надо исходить из интересов производителей кофе, как это часто делают эксперты. Лучше перестраховаться, ведь речь идет о здоровье матери и ребенка. И если есть серьезные исследования, которые предпочитают не замечать, лучше ориентироваться на них. Одно из самых серьезных было проведено английскими ученым и опубликовано в 2008 году. Оценку потребления кофе на протяжении всей беременности проводили очень тщательно. Концентрацию кофеина в организме и особенности его усвоения определяли даже по специальному анализу слюны. Результаты получились конкретными: если женщины потребляли в день 1-2 чашки (100-200 мг кофеина), то риск рождения ребенка с низким весом у них был выше на 20% по сравнению с теми, кто выпивал меньше 1 чашки в день (меньше 100 мг); а кто выпивал 2-3 чашки (200-300 мг), имели риск выше на 50%.Вывод исследователей категоричен. Во-первых, кофеин это фетотоксическая субстанция (вредная для плода). Во-вторых, женщинам, планирующим беременность, нужно уменьшить потребление кофеина в любом виде (кофе, газированные напитки с кофеином, чай и т.д.). А когда наступит беременность, приложить все усилия, чтобы прекратить или существенно уменьшить потребление кофеина.