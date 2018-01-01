Ученые назвали секстинг признаком нездоровых отношений
Кроме того, такие люди чаще ищут в интернете порно. Однако у секстинга есть и плюс. Так, у партнеров, которые обмениваются сообщениями интимного характера, выше уровень сексуального удовлетворения по сравнению с теми, кто секстингом не занимается, пишет The Daily Mail.
Ученые проанализировали данные 615 человек разного возраста, сексуальной ориентации, этнической принадлежности, уровня доходов и образования. Специалисты обнаружили, что частый секстинг (отправка трех пикантных сообщений в неделю и больше) был связан с конфликтами и неуверенностью в отношениях. Кроме того, люди, увлекавшиеся секстингом, чаще отвлекались на телефон во время личных встреч с партнером.
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