Средство против диареи заинтересовало службы по борьбе с наркотиками

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Лоперамид - производное пиперидина, опиоидное средство, используемое по всему миру для лечения диареи, вызванной гастроэнтеритом и воспалительными заболеваниями кишечника. Он взаимодействует с рецепторами продольных и кольцевых мышц стенки кишечника и тормозит высвобождение ацетилхолина. Считается, что при приеме в очень больших дозах он вызывает те же ощущения, что морфин и оксикодон. При передозировке лоперамид грозит смертью.И недавно данный препарат привлек внимание американских регуляторов из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Как передает "Ремедиум", эксперты призвали фармпроизводителей выпускать лоперамид исключительно в небольших упаковках.Они убеждены, что данная мера поможет снизить риск злоупотребления опиоидным препаратом. Пока же ряд производителей выпускает средство в упаковках по 200 таблеток. Регуляторы предлагают ограничить выпуск упаковками на 8 таблеток. Плюс, вынесено предложение интернет-аптекам усложнить процедуру заказа лоперамида в больших объемах.