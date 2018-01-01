Специалисты нашли причину преждевременных родов
Две из трех изученных групп бактерий были связаны с преждевременными родами. Они меняли уровень экспрессии генов и подвергали шейку матки риску. Третья группа бактерий не имела отношения к преждевременным родам. Специалисты надеются, что их выводы помогут разобраться в механизме преждевременных родов.
Кстати, ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета утверждают: оценив изменения в иммунной системе беременной женщины, можно выяснить, родится ли ребенок раньше срока. Чтобы выявить изменения, достаточно изучить образцы крови представительницы прекрасного пола.
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