Первые признаки старения, на которые следует обратить внимание
За один день человек постареть не может и это факт. Но с каждым днем в его организме происходят необратимые процессы, которые свидетельствуют о том, что старость приближается.
Женщины, по природе своей, больше уделяют времени и внимания внешности, а также самочувствию. Мужчины же не так сильно заботятся о том, как они выглядят, но есть и те, кто сильно переживает из-за образовавшихся залысин, сниженной потенции, набранного лишнего веса и прочих признаков старения.
Первые свидетельства того, что в вашем организме бушуют возрастные физиологические изменения:
- морщины;
- мимические изменения на лице;
- дряблость кожи;
- выпадение волос;
- нехватка энергии;
- хроническая усталость;
- ухудшающееся с каждым днем зрение;
- повышенное давление;
- лишние килограммы;
- снижение полового влечения;
- замедление реакции;
- ухудшение памяти.
Многие люди даже не подозревают того, что первые признаки старения начинают проявляться уже в 25-30 лет, но не у всех, и чтобы их отстрочить, нужно изменить свой образ жизни.
Советы для всех, кто хочет сохранить молодость души и тела на долгие годы:
Если вы заметили первые морщинки на своем лице, пусть даже еще еле заметные, начните ежедневно ухаживать за кожей с помощью специальных кремов и масок, дабы в будущем не пришлось обращаться к пластическим хирургам.
Займитесь фейс-фитнесом. Упражнения для мышц лица очень простые и их сможет выполнять как женщина, так и мужчина. Регулярные тренировки предупредят появление глубоких мимических морщин и второго, а также третьего, подбородка.
Чтобы не утратить способность запоминать любую новую информацию и хорошо видеть, не смотря на возраст, читайте книги в печатном виде. А для развития интеллекта пригодятся кроссворды, ребусы, судоку и другие задачки на мышление, которые будут заставлять ваш мозг активно работать.
Поддерживать свое тело в форме помогут физические нагрузки и сбалансированное питание.
Против выпадения волос, ломкости ногтей и прочих симптомов старения организма помогут полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, морепродуктах, орехах, авокадо, оливковом масле и так далее.
Полноценный сон и отдых положительно будут воздействовать на нервную систему и ваш внешний вид.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил microb в категорию Разное
Добавить комментарий