Первые признаки старения, на которые следует обратить внимание

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Медики объяснили, как проявляют себя признаки естественного старения организма.За один день человек постареть не может и это факт. Но с каждым днем в его организме происходят необратимые процессы, которые свидетельствуют о том, что старость приближается.Женщины, по природе своей, больше уделяют времени и внимания внешности, а также самочувствию. Мужчины же не так сильно заботятся о том, как они выглядят, но есть и те, кто сильно переживает из-за образовавшихся залысин, сниженной потенции, набранного лишнего веса и прочих признаков старения.- морщины;- мимические изменения на лице;- дряблость кожи;- выпадение волос;- нехватка энергии;- хроническая усталость;- ухудшающееся с каждым днем зрение;- повышенное давление;- лишние килограммы;- снижение полового влечения;- замедление реакции;- ухудшение памяти.Многие люди даже не подозревают того, что первые признаки старения начинают проявляться уже в 25-30 лет, но не у всех, и чтобы их отстрочить, нужно изменить свой образ жизни.Если вы заметили первые морщинки на своем лице, пусть даже еще еле заметные, начните ежедневно ухаживать за кожей с помощью специальных кремов и масок, дабы в будущем не пришлось обращаться к пластическим хирургам.Займитесь фейс-фитнесом. Упражнения для мышц лица очень простые и их сможет выполнять как женщина, так и мужчина. Регулярные тренировки предупредят появление глубоких мимических морщин и второго, а также третьего, подбородка.Чтобы не утратить способность запоминать любую новую информацию и хорошо видеть, не смотря на возраст, читайте книги в печатном виде. А для развития интеллекта пригодятся кроссворды, ребусы, судоку и другие задачки на мышление, которые будут заставлять ваш мозг активно работать.Поддерживать свое тело в форме помогут физические нагрузки и сбалансированное питание.Против выпадения волос, ломкости ногтей и прочих симптомов старения организма помогут полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, морепродуктах, орехах, авокадо, оливковом масле и так далее.Полноценный сон и отдых положительно будут воздействовать на нервную систему и ваш внешний вид.