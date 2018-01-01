Исследование: Мед и авокадо усиливают либидо человека?

Если вы питаетесь исключительно авокадо с медом и фиксируете у себя невероятное повышение полового влечения, то тем самым вы лишь подтверждаете истинность выводов, представленных учеными на страницах издания Mirror.Авокадо и мед действительно представляют собой продукты, которые являются природными афродизиаками, способными в значительной степени усиливать либидо."Мед — это не просто полезный для организма продукт, но еще и средство для увеличения полового желания. Он богат витаминами группы B, а также бором, который способствует синтезу женских половых гормонов, регулирующих интимные желания", — рассказывают эксперты.А что касается авокадо, то оно, кроме улучшения либидо, еще и позволяет организму дольше сохранять молодость, что тоже немаловажно для интимной стороны жизни.Хотите, чтобы авокадо с медом приобретало еще больший эффект? Тогда приправляйте все это базиликом и имбирем — советуют ученые, знающие толк в стимуляции интимных желаний. Можно еще поесть устриц, чтобы уж наверняка. Главное — не переусердствовать, а то мечты о романтическом вечере могут разрушиться под суровым напором выплескивающегося наружу содержимого желудочно-кишечного тракта.