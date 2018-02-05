7 косметических проблем, которые можно решить при помощи лазера

СДЕЛАТЬ КОЖУ БОЛЕЕ РОВНОЙ И ГЛАДКОЙ

Лазерные технологии не стоят на месте. С их помощью грамотный врач-косметолог может избавить вас от рубцов, растяжек, пигментации, морщин и решить многие другие проблемы.Уменьшить биологический возраст, к сожалению, невозможно, а вот стереть с лица следы прожитых лет и даже приостановить процесс старения теперь реально благодаря современной технологии 3Д омоложения и устранения эстетических недостатков с помощью аппарата INFINI. После фракционного 3д лифтинга кожа становится более гладкой и упругой, моделируется овал лица, исчезают мимические морщины и пигментные пятна, корректируются шрамы и растяжки, подтягивается кожа верхних и нижних век – взгляд становится более молодым и выразительным.Такой эффект достигается благодаря насадке, оснащенной микроиглами с золотыми наконечниками, что позволяет воздействовать сразу на поверхностные и глубокие слои кожи. Это активизирует выработку коллагена, эластина и фибропластов, вследствие чего процесс старения замедляется. Визуальный эффект проявляется в течение месяца после первой манипуляции, а для более выраженного результата необходимо пройти всего 2-3 процедуры.Сделать кожу более ровной и красивой, без каких-либо изъянов можно безболезненно в любом возрасте (начиная с 18 лет) вне зависимости от времени года с помощью неабляционного лазерного пилинга.Такая щадящая технология активизирует выработку нового коллагена, никакого повреждения кожи при этом не происходит.Специалисты Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic осуществляют эту методику на аппаратах Quanta System Duetto и MeDioStar Next для различных эстетических преобразований.А кроме того устранить гиперпигментацию, восстановить клеточное питание, ускорить регенерацию, сузить поры, разгладить мелкие морщины, значительно улучшить состояние кожи при акне, - позволит сочетание неодимового и александритового лазера в системе Quanta System Duetto.Для уменьшения выраженности глубоких морщин и складок, выравнивания рельефа кожи, повышения плотности и тонуса кожи, устранения эффекта дряблой, атоничной кожи, лечения акне и устранения последствий в виде рубцов, шрамов, застойных пятен эффективно диодное омоложение MeDioStar Next.Бережно устранить практически любые эстетические и возрастные дефекты без абляции: акне и постакне, морщины и пигментацию позволяет новинка GMTClinic – фракционный лазер Fraxel re: store Dual. Он воздействует сразу и на верхние, и на глубокие слои кожи, запуская процесс регенерации.В результате кожа начинает активно вырабатывать гиалуроновую кислоту, коллаген и эластин – именно они необходимы для восстановления и омоложения.Fraxel re: store Dual подходит для любого возраста с любым оттенком кожи и помогает избавиться от косметических дефектов не только на лице, но и на теле: руках, в зоне декольте, на ногах, спине, ягодицах, животе, в том числе от послеродовых растяжек и стрий.Для омоложения кожи и борьбы с выраженными возрастными изменениями идеально подходит фракционная шлифовка лица Multi Pulse CO2. Этот углекислотный лазер очень глубоко воздействует на кожу: убирает старые клетки и запускает мощный процесс обновления, не оставляя морщинам ни единого шанса.Важно отметить, что глубина воздействия и длительность импульса CO2-лазера очень тщательно контролируется врачом, что делает лечение безопасным, эффективным и предсказуемым.Благодаря лазерной шлифовке CO2 происходит постепенное удаление лишней кожи, что особенно важно для зоны глаз (иными словами - это аналог безоперационной блефаропластики), а также нижней части лица. Процесс восстановления после фракционного омоложения протекает комфортно - через 3-5 дней можно показаться на публике. Эффект будет заметен уже после первой процедуры: улучшается цвет лица, сужаются поры, разглаживаются морщины, повышается эластичность кожи. Результат усиливается в течение трёх-шести месяцев и держится несколько лет.Значительно преобразить внешность всего за одну процедуру даже при выраженных возрастных изменениях можно с помощью фракционного эрбиевого лазера Dermablate MCL-31 – кожа станет молодой, гладкой и сияющей. Dermablate MCL действует очень избирательно и деликатно - он подходит даже для омоложения нежной области вокруг глаз, зоны шеи, декольте и других чувствительных участков. Эрбиевая шлифовка поспособствует решению множества эстетических вопросов: овал лица подтянется, морщины, складки и пигментация уменьшатся или полностью «сотрутся», исчезнут следы постакне, сгладятся рубцы, шрамы, растяжки, повысится тонус кожи, кожный рельеф станет ровным.Такой эффект возможен благодаря испарению только поврежденных и старых клеток от короткой длины волны и одновременного воздействия лазера на более глубокие слои кожи, вследствие чего запускается процесс обновления.Инновационный аппарат М22 с насадкой IPL поможет избавиться от различных эстетических дефектов кожи. Фотоэнергия М22 деликатно прогревает дерму, за счет чего происходит рост нового коллагена и эластина кожи, стимулируются её обменные процессы, улучшается микроциркуляция крови и лимфы. В результате улучшается тонус, цвет и качество кожи, исчезают пигмент и сосудистые звездочки, ткань заметно подтягивается, обеспечивая продолжительный лифтинг. Кроме этого, IPL может одновременно лечить широкий диапазон кожных дефектов.Достижения в области лазерной косметологии дают возможность широкого выбора методик омоложения и устранения эстетических дефектов. Но оптимальный тип лазерной процедуры и аппарат для ее выполнения может подбирать только профессиональный врач-косметолог в ходе очной консультации.