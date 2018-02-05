Развенчаны мифы о кофеине

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На изучение свойств кофеина и влияния его на организм и здоровье человека учеными было потрачено немало лет. Но с каждыми новыми результатами исследований эксперты озвучивают все новые и новые факты о кофеине, которые меняют отношение общества к напиткам, в составе которых он есть.Собственно, речь идет о кофе, в нем содержится наибольшее количество кофеина, нежели в каком-то другом напитке или блюде.Конечно же, сколько людей, столько и мнений, поэтому о вреде кофеина, как и о его пользе, продолжают спорить. Люди, интересующиеся данным вопросом, а также те, кто хочет быть здоровым и прожить долгую жизнь, могут сильно удивиться, потому как эти свойства кофеина оказалась фейковыми.Миф №1 — из-за кофеина происходит обезвоживание организма.Американские ученые проводили несколько исследований, в ходе которых предлагали участникам эксперимента ежедневно на протяжение 3-4 дней употреблять по четыре чашки кофе в день. В итоге, все добровольцы прошли медицинское обследование и было обнаружено, что у тех, кто пил кофе каждый день, водный баланс вообще не изменился.Миф №2 — кофеин заставляет сердце биться чаще. Точно также, как и в случае с первым мифом, американские ученые опровергли тот факт, что кофеинсодержащие напитки и продукты могут как-то повлиять на сердцебиение. Такие выводы они сделали после проведенного исследования, где участникам предлагали пить не только кофе, а и зеленый чай, и кушать черный шоколад. Показатели электрокардиограммы у этих людей не изменились, оставшись такими же, как и перед началом эксперимента.Миф №3 — во время беременности кофеинсодержащие напитки пить нельзя, потому что это вещество снижает интеллект развивающегося плода, а также замедляет его рост. Абсолютно никакой связи между употреблением кофе во время беременности и развитием плода, а также ребенка после рождения, нет. Об этом заявили ученые из США на основании полученных результатов обследований женщин, которые пили кофе все 9 месяцев пока вынашивали ребенка, и их детей. Ни уровень интеллекта, ни вес и рост родившихся у «кофеманок» детишек ничуть не отличается от среднестатистических показателей.Пейте кофе без опасения за свое здоровье, но только не злоупотребляйте им. Всего 1-2 чашек кофе не способны вызвать у вас бессонницу или каким-то образом навредить вашему здоровью.