Врачи назвали 6 вредных последствий тревожных состояний

Эксперты рассказали о 6 проблемах со здоровьем, которые возникают в том случае, если человек много думает. Речь идет о хронически волнующихся людях, которые тем самым разрушают свое здоровье.1. Воздействие на мозг. Наиболее очевидные последствия хронических тревожных состояний. Стресс оказывает негативное воздействие на мозг. При увеличении уровня кортизола клетки мозга в гиппокампе повреждаются и умирают. Хронические тревожные состояния нарушает функционирование мозга, изменяя его структуру и связи.2. Воздействие на пищеварительную систему. Тревожное состояние вызывает стресс, влияющий на пищеварительную систему. А это приводит к желудочно-кишечным расстройствам вроде воспалительных заболеваний кишечника, синдрома раздраженного кишечника, гастрита и язвы.3. Воздействие на сердце. Ещё один очевидный риск для людей, которые не могут унять свою тревогу. Боли в груди, тахикардия, головокружения - вот немногие из проблем, к которым приводит повышенная тревожность.4. Воздействие на кожу. Эмоциональный стресс является спусковым крючком многих расстройств кожи, включая псориаз, атопический дерматит, очаговую аллопецию, а также себорейный дерматит. Стресс рождает воспаления в организме, которые могут проявляться на коже.5. Воздействие на иммунную систему. Замечали ли вы, как в периоды острых волнений и стресса болезни появляются чаще? Это объясняется тем, что из-за стресса в кровь выбрасывается гормон кортизол, ослабляющий иммунную систему. При подавлении натуральных защитных механизмов нашего тела оно становится более уязвимым перед инфекциями и болезнями.6. Воздействие на весь организм. Хронический уровень стресса может приводить к появлению самых разных видов рака. Вот ещё одна причина для того, чтобы контролировать свою психику.