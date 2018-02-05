Врачи испытают универсальное средство против рака

Ученые, наконец, приступают к клиническим испытаниям на людях новой вакцины от рака. Она заставляет организм атаковать все опухоли, и для этого достаточно всего одного укола.Вакцина от рака, заставляющая организм уничтожать опухоли везде, где они только появляются, будет испытана на людях. Ученые из Стэнфордского университета, работающие над этой вакциной, утверждают, что всего одного укола будет достаточно для развития в организме защитной реакции и атаки любых злокачественных клеток.Сама вакцина представляет собой комбинацию двух препаратов, она активирует иммунную систему для сражения с раком. Клинические испытания на мышах показали, что вакцина помогает уничтожать даже самые удалённые опухоли. И вот теперь ученые привлекают к испытанию пациентов с лимфомами.Авторы исследования полагают, что поскольку введение препарата посредством укола является локализованным, то вакцина будет доступной по стоимости и наименее тяжелой по уровню побочных эффектов, чем любые другие препараты для стимулирования иммунной системы. Сочетание двух действующих веществ позволяет убрать необходимость в определение специфических для каждых опухолей иммунных мишеней, и это не потребует полной активизации иммунной системы или перенастройки иммунных клеток человека.По словам создателей вакцины от рака, она может быть эффективной против многих разновидностей злокачественных новообразований. Это ещё один шаг в деле развития иммунотерапии. Наука уже разработала методики стимуляции иммунитета человека, позволяющие воздействовать на определенные зоны тела, лишая рак возможности распространения.В некоторых случаях иммунные клетки удаляются из организма пациента для генетической обработки. Данные методики показали хорошую результативность, но они являются очень сложными, продолжительными по воздействию и имеют массу тяжелых побочных эффектов.