Врачи назвали эффективные способы борьбы с чрезмерным аппетитом



Продукты богатые клетчаткой, надолго утолят голод, и наладят пищеварение. К тому же, они низкокалорийные, и не вредят фигуре.



Вода, сочные фрукты и овощи – помогут контролировать аппетит. Норма воды для взрослого человека – 8 стаканов воды ежедневно.



Перед каждым приемом пищи – выпейте стакан воды. Таким образом, чувство насыщение придет быстрее.



Ешьте медленно – полезные вещества будут усваиваться быстрее, а чувство голода придет позже.



Протеины – отличный способ насытить организм надолго. Выбирая белковые продукты, предпочтение отдайте авокадо, телятине или не жирной рыбе.



Включите свой рацион коктейли и соки из натуральных овощей и фруктов, каких как: кресс-салат, банан, морские водоросли. Для контроля аппетита, вы также можете пить чай или кофе между приемами пищи.



Витамин С помогает в борьбе с жиром, поэтому он незаменим во время похудения. Источником витамина С могут стать соки из грейпфрутов, апельсин или киви. Эти продукты также помогут в борьбе с тревожностью и депрессией.



Здоровый сон – привычка, которая поможет контролировать вес. Недосып вызывает недостаток гормона лептина, снижающего аппетит.



Частые перекусы – злейший враг фигуры, утверждают диетологи. Но практикуя простые советы, представленные ниже вы научитесь, держать аппетит под контролем.Постоянно перекусывая и заедая переживания и стрессы, шансы обрести стройную фигуру сводятся к нулю. Как же уменьшить аппетит? Мы расскажем о секретах, которые помогут контролировать чувство голода 24 часа в сутки.Хотя часто желание поесть вызвано физиологическим голодом. Иногда за излишним аппетитом стоят негативные эмоции, такие как стресс, беспокойство, депрессия. Так, например, у некоторых людей перед важным событием просыпается «зверский» аппетит. Если пустить ситуацию на самотек, об идеальной фигуре можно забыть.Если после приема пищи, вы начинаете чувствовать желание поесть меньше, чем чрез 4 часа, вероятно, это эмоциональный голод.Избавиться от привычки не контролированных перекусов, заранее распланируйте меню на несколько дней вперед. И обязательно включите продукты, утоляющие голод: орехи, овощи, фрукты и крупы.Скука и недовольство собой тоже могут стать поводом к перееданию. В этом случаи, при каждом желании поесть, выйдите на прогулку или выполните простые физические упражнения. Если желание съесть что-то вкусненькое не пройдет, отдайте предпочтение полезным продуктам.