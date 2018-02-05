Ученым впервые удалось клонировать обезьян

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Китайские научные работники использовали метод клонирования с перемещением ядра соматической клетки и получили обезьян-клонов. Такой же метод был применен когда-то с овечкой Долли, однако только в этот раз детеныши получились здоровыми.Известно, что метод клонирования с переносом ядра соматической клетки был использован еще в 1996 году с овечкой Долли. Уже после этого были совершены попытки клонирования еще не одного десятка животных. Однако научные работники склонны считать все данные клонирования неуспешными.Наиболее успешным клонированием называют случай 2007 года, однако тогда детеныши также были не совсем здоровы.Теперь же китайские ученые попытались клонировать яванскую макаку. Процесс завершился появлением на свет еще двух обезьян, которых назвали Чжун-Чжун и Хуа-Хуа. Генетики заверяют, что эти две макаки абсолютно здоровы и развиваются так, как надо.