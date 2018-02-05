Люди покупают воду в бутылках из-за страха перед смертью

Специалисты провели интересный эксперимент, который помог выявить, почему же люди предпочитают покупать бутилированную воду.Оказалось, что это обуславливается страхом человека перед смертью, а также желанием жить вечно, говорят авторы работы из Канады. По мнению людей, которые приобретают воду в бутылках, уверены, что таким образом можно уменьшить риски развития различных заболеваний. Считается, что такая вода более чистая и самая безопасная, чем другие источники напитка.Стефания Коут, канадский специалист, рассказывает, что реклама воды в бутылке провоцирует сразу же два страха: ранняя смерть и возникновение болезней. Ученые давно говорят о том, что реклама влияет на подсознание и психику людей, поэтому обеспокоены данной проблемой. Американское исследование показало, что подростки из Америки чаще покупают пиво в бутылках, которое видели в рекламе.При этом, если говорить о воде, то, казалось бы, люди знают, что состав ее в бутылке почти ни чем не отличается от состава воды, которая доступна из-под крана, но внушение реклам заставляет их покупать именно воду в бутылках, так как она якобы, имеет лечебные свойства.