Ученые из Британии доказали существование мышечной памяти
Подопытными стали восемь мужчин, прежде спортом не занимавшихся. На протяжении семи с половиной месяцев их подвергали физическим нагрузкам, одновременно анализируя образцы их мышечной ткани.
Научные работники утверждают, что их открытие должно изменить общепринятые взгляды на допинг. Выходит, что прием препаратов для стимуляции роста мышц имеет куда более долгоиграющий эффект, нежели считалось прежде, а значит, попавшихся на допинге спортсменов стоило бы дисквалифицировать надолго либо даже навсегда.
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