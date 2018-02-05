Ученые из Британии доказали существование мышечной памяти

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Британские ученые доказали, что занятия спортом и физическая работа вообще оставляет собственный след на генетической структуре мускулов, отмечая периоды, когда рост мышц наиболее интенсивен. Сама ДНК изменениям не подвергается.Подопытными стали восемь мужчин, прежде спортом не занимавшихся. На протяжении семи с половиной месяцев их подвергали физическим нагрузкам, одновременно анализируя образцы их мышечной ткани.Научные работники утверждают, что их открытие должно изменить общепринятые взгляды на допинг. Выходит, что прием препаратов для стимуляции роста мышц имеет куда более долгоиграющий эффект, нежели считалось прежде, а значит, попавшихся на допинге спортсменов стоило бы дисквалифицировать надолго либо даже навсегда.