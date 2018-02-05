Названы продукты, которые могут вызвать рак печени

Употребление подсолнечного масла и рыбьего жира вызывает воспаления печени, которые могут привести к раку. Авторы этого исследования назвали масло, способное защитить организм от смертоносных повреждений.Миллионы россиян регулярно используют подсолнечное масло при приготовлении пищи, а сотни тысяч покупают добавки с рыбьим жиром, поскольку считается, что этот продукт очень полезен для здоровья. Однако теперь ученые выяснили, что и подсолнечное масло, и рыбий жир могут спровоцировать повреждения печени, способные привести к неалкогольному стеатогепатиту (NASH). В свою очередь, эта болезнь вызывает рубцевание печени, приводящее к циррозу и даже раку. При этом оливковое масло является наиболее полезным для здоровья, оно не вызывает подобных повреждений печени и даже восстанавливает этот орган, как показали эксперименты с участием лабораторных крыс.Испанские ученые из Университета Гранады наблюдали за показателями ДНК печени 72 грызунов, которых кормили подсолнечным и оливковым маслом, а также рыбьим жиром прямо с рождения и до достижения двух лет. Ученые оценивали уровень внутреннего стресса животных, их общее здоровье и длину теломеров. Полученные результаты полностью опровергли прежние утверждение ученых о том, что подсолнечное масло способно лечить NASH. Напротив, эта разновидность масла вызывала утолщение и рубцевание ткани печени у крыс, а рыбий жир укорачивал длину теломеров. Всё это делало животных более уязвимыми перед болезнями печени.И лишь оливковое масло сохраняло нормальный функционал печени в течение всей жизни грызунов. Ученые полагают, что эти виды масла оказывают разное воздействие из-за того, как именно жир аккумулируется у крыс, которые генетически похожи на людей. Это приводит к разному уровню воспалений и выраженности генов, что является своего рода контролирующим фактором количества производимых в организме белков. Авторы исследования подчеркивают, что избыточное употребление диетических жиров помимо оливкового масла является опасным.