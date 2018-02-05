Нарезанные овощи для здоровья полезней на 200%

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После нарезания овощей количество полезных для здоровья нутриентов в них увеличивается. Но только в том случае, если вы съедаете их немедленно,.Привычка мелко нарезать овощи перед их употреблением увеличивает содержание в них полезных нутриентов, из-за чего они становятся ещё более ценным компонентом здорового питания. При этом измельчение овощей в блендере или использование терки может уничтожить полезные питательные волокна. При нарезке в овощах и некоторых фруктах выделяются полезнейшие ферменты, которые поддерживают процессы пищеварения. Эксперты в области здорового питания из Нью-Йорка уверяют, что за счёт нарезания овощей человек может усилить воздействие процессов, которые уже осуществляются с помощью наших зубов, пережевывающих пищу.Однако эксперт подчеркивает, что все преимущества нарезанных овощей и фруктов исчезают, если их не съесть в самое ближайшее время. Чем дольше нарезанные овощи стоят на столе или хранятся в холодильнике, тем меньшую ценность они представляют для здоровья человека. Отметим, что овощи содержат полезнейшие нутриенты вроде витамина C и калия, при этом в их состав также входят полифенолы. Это компоненты, обеспечивающие овощам их яркие цвета и специфический вкус, а также производящие антиоксиданты. Именно антиоксиданты защищают организм от повреждений, вызываемых вредными молекулами. Они поддерживают защитную систему организма.Эксперименты показали, что нарезка определенных овощей вроде моркови может увеличить количество антиоксидантов почти на 200%. Однако после нарезки овощей появляются те же самые ферменты, из-за которых яблоки, авокадо и другие фрукты становятся коричневыми после длительного хранения на воздухе. Хотя хранение фруктов и овощей в холодильнике замедляет процесс изменения их цвета, это также лишает их значительной части нутриентов. Вот почему овощи и фрукты после нарезки лучше съедать сразу.