Смех и улыбка через силу могут лечить

Журнал Alternative Therapies in Health and Medicine опубликовал обзор исследований, в ходе которых была экспериментально доказана польза для здоровья от смеха. Психологи и психотерапевты советуют чаще смеяться и улыбаться даже через силу – это тоже дает оздоровительный эффект, причем не только эмоционального характера.«Смехотерапию можно считать доказанным методом вспомогательной или альтернативной медицины для профилактики и лечения различных заболеваний», - приводится в журнале мнение экспертов.По словам ученых, во время смеха активнее «работают» не только мышцы лица, но и внутренние органы. У смеющегося человека меняется дыхание, активируются легочные структуры - организм в итоге обогащается кислородом. Одновременно с этим в кровь выбрасывается больше эндорфинов – химических соединений, играющих роль «естественных опиатов», благодаря которым снижается концентрация раздражения и перенапряжения.«Много смеющиеся люди действительно гораздо лучше себя чувствуют, реже болеют, ведут более активный образ жизни», - заявили исследователи.Специалисты высказались о том, что смех оказывает оздоровительное действие на состояние человека при таких заболеваниях как артериальная гипертензия, обструктивные болезни легких, депрессия, рак. При этом полезно смеяться и улыбаться даже через «не хочу».Медики рассказали о том, что практически для всех людей полезно вставать перед зеркалом и улыбаться, несмотря на степень желания делать это. При систематическом повторении это упражнение начнет давать нужный эффект. Использование смеха позволяет освободиться от подавляемых и болезненных переживаний, связанных с обидой, стыдом и страхом, констатировали психологи.