Назван новый способ быстро восстановиться после инсульта

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Исследование показало новый неожиданный способ сделать восстановления после инсульта более эффективным. Для этого необходимо временно приглушить передачу нервных сигналов к мозгу.Временное выключение передачи нервных сигналов к здоровой части мозга может помочь пациентам восстановиться после инсульта. Таковы результаты исследования ученых из Университета Вашингтона, которые наблюдали за здоровьем лабораторных мышей. Исследователи спровоцировали у грызунов инсульт в той части мозга, которая контролирует правую переднюю лапу. Затем они остригли им усики, чтобы лишить возможности использования сенсорного контроля в области мозга рядом с поврежденной. В контрольной группе у мышей после инсульта усики не трогали. Мыши полагаются на свои усики, богатые нервными окончаниями, для того, чтобы определять местоположение объектов.Исследователи измерили уровень восстановления, сравнивая способность мышей управлять правой и левой передней лапой. Непосредственно перед инсультом обе группы мышей предпочитали чаще использовать левую конечность, но через 4 недели после инсульта группа, у которой постригли усики, стала активней пользоваться правыми лапами. Через 8 недель всё вернулось в норме, а их здоровье почти восстановилось. В контрольной группе мышей, где усики не трогали, никаких улучшений симптомов на сроке в 4 недели зафиксировано не было, а на сроке в 8 недель они были минимальны.В этой связи ученые напоминают, что область мозга, контролирующая движения пальцев, у музыкантов является необычно крупной. То же самое наблюдается и у водителей с частью мозга, которая отвечает за навигацию. Но развитие этих навыков не приводит к тому, что музыканты или водители теряют какие-то другие способности. Напротив, они просто используют свой мозг более эффективно. Если мозг после инсульта теряет способность управлять рукой, то иммобилизация плеча выключит передачу нервных сигналов к поврежденной части мозга, но откроет новую область в другой части. Она и будет впоследствии контролировать управление рукой, как полагают ученые.