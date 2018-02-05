Медики объяснили, как рост человека влияет на отношения
По результатам исследований оказалось, что рост мужчины является одним из главных параметров хороших отношений.
Чем выше мужчина по отношению к женщине, тем прочнее их брак.
Эксперты поясняют данное явление посредством законов биологии, которые говорят о том, что рост мужчины заявляет о его статусе успеха репродуктивности.
Женщины подсознательно чувствуют, что высокий партнёр способен её защитить и быть надёжным.
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