Медики объяснили, как рост человека влияет на отношения

Учёные доказали, что рост способствует влиянию на отношения между мужчиной и женщиной. Участниками эксперимента стали восемь тысяч человек с разным статусом отношений в семье.

По результатам исследований оказалось, что рост мужчины является одним из главных параметров хороших отношений.

Чем выше мужчина по отношению к женщине, тем прочнее их брак.

Эксперты поясняют данное явление посредством законов биологии, которые говорят о том, что рост мужчины заявляет о его статусе успеха репродуктивности.

Женщины подсознательно чувствуют, что высокий партнёр способен её защитить и быть надёжным.
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