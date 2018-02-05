Эффективные рецепты спасения от похмелья

В интернете бродят самые неожиданные способы борьбы с алкогольной интоксикацией. И, что удивительно, некоторые из них реально работают! Как лучше всего спасаться от похмелья, рассказал врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.1. Молоко. После «злоупотребления» в организме нарушается обмен веществ — возникает недостаток мелатонина и серотонина. Последний известен нам как гормон счастья. Поэтому с похмелья у людей раздражение и отвратительное настроение. Нейтрализовать все это можно, если заранее пополнить запас незаменимой аминокислоты — триптофана, отвечающей за выработку этих гормонов. Нужная для этого доза содержится, как уверяют «сетевые знатоки», в некипяченом молоке (а также твороге и орехах - арахисе и миндале). - С одной стороны, в молоке, действительно, присутствует незаменимая для организма аминокислота — триптофан, помогающий в быстром расщеплении уксусного альдегида, - рассуждает Александр Ковтун.- Ведь именно последний, образующийся при расщеплении алкоголя и являющийся токсином, виновен в плохом самочувствии даже тогда, когда вы спиртное пили качественное. С другой стороны, 75% популяции людей на земном шаре не способно усваивать молоко во взрослом возрасте. Все-таки его основное предназначение - быстрое взращивание новорождённого потомства. Поэтому применение молока для борьбы с похмельем является спорным. Но если кому-то помогает, то на здоровье!2. Банановый коктейль. Рецепт простой: 1 стакан молока, половинка банана, столовая ложка меда. Перемешать миксером и выпить. В банане опять-таки гормон счастья, а медом от похмелья традиционно лечатся американцы. - Такой банановый коктейль действительно может быть очень полезным, так как он содержит и витамины группы В и калий, которые необходимы для восстановления обмена веществ в нормальное состояние, - согласен врач-нарколог. - Но его высокая калорийность может создать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, желчный пузырь и печень, что совсем ни к чему. Но если организм крепкий, можно опробовать — но ограничиться одним стаканом.3. Бутерброд из черного хлеба с рыбой. Немцы похмельную тошноту стали глушить бутербродами из рыбы. Это блюдо даже носит специальное название, которое переводится как «утро после пьянки». Овощи маринуют, а затем заворачивают в ломтик сельди. Во время новогодних праздников это очень популярное блюдо. - Кислоты Омега-3, которые содержатся в рыбе положительно влияют на сердце и сосуды, - говорит наш эксперт. - А хлеб может отчасти сыграть роль активированного угля. Однако только бутербродов с рыбой, на мой взгляд, явно будет недостаточно для обретения хорошей формы.4. Острая пицца. Жители Финляндии верят в лечебную силу пиццы. Наиболее популярными "опохмелительными" пиццами в Финляндии считаются те, что изобилуют острыми пряными начинками, особенно с беконом под соусом барбекю или мексиканским соусом. - Так как пицца готовится из муки, хлебная часть пиццы может помогать адсорбции оставшихся в желудочно-кишечном тракте токсинов, а перец отвлечет на время от неприятного постинтокикационного состояния, - согласен Ковтун. - Но, как и в случае с бутерброда из черного хлеба с рыбой, этого, скорее всего, для нашего человека будет маловато.5. Любимая музыка. Американские ученные уверяют: синдром похмелья можно побороть, прослушивая любимый трек-лист. Оказывается, музыка способна оказывать ослабляющий эффект на почти все типы боли, включая мигрень! Ученые даже утверждают, что по своему воздействию на организм приятные мелодичные звуки могут вполне потягаться с парацетамолом. - Музыка и песни любимых исполнителей действительно могут облегчить похмельное недомогание за счет отвлекающего эффекта, - согласен врач психиатр-нарколог. - Но тут всё также индивидуально. Для кого-то, кто и в нормальном состоянии музыку не очень любит, с похмелья лучше помогает тишина и постельный режим. А КАК ПРАВИЛЬНО? - Верный способ борьбы с похмельем - профилактика: ответственный подход к употреблению спиртного, - говорит Александр Ковтун. - Откажитесь от крепкого алкоголя если вы принимаете курсовое лечение лекарственными препаратами. Максимум, что можно – несколько бокалов сухого красного (белого) вина или шампанского брют. Пейте умеренно. 300 мл и 200 мл в пересчете на крепкое спиртное для мужчин и женщин соответственно будет достаточно, чтобы почувствовать себя за праздничным столом в комфортном состоянии. Не смешивайте разное спиртное.Пейте что-то одно! - Приём во время застолья на каждые 100 мл. крепкого алкоголя 1 л жидкости в виде минеральной воды, морсов, супов, фруктов в большинстве случаев гарантирует отсутствие похмелья на следующий день.