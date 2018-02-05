Эти знакомые всем продукты помогают при болезнях легких

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Как сообщили эксперты в области здорового питания из Великобритании, некоторые продукты способны реально помочь в лечении болезней легких. Оказалось, что брокколи в этом вопросе творит настоящие чудеса.Самым распространенным в мире респираторным заболеванием является астма. Она характеризуется повторяющимися приступами с нехваткой дыхания, кашлем и хрипами, что объясняется сужением отекших воздушных проходов.Исследование показало, что регулярно и даже периодически употребляющие мясо люди чаще сталкиваются с приступами астмы, по сравнению с теми, кто исключает мясо и яйца из своего питания. Содержащиеся во фруктах и овощах антиоксиданты положительно влияют на тонкий слой жидкости, которая формирует слизистую оболочку респираторного тракта. Фрукты и овощи поддерживают защитное воздействие этой жидкости.Хотя число курильщиков в мире снижается, их все равно насчитывается много миллионов. Если вы никак не можете расстаться с сигаретой, то хотя бы включите в свой рацион продукты, обеспечивающие дополнительную защиту лёгких, находящихся под угрозой развития самых разных опасных болезней. Наблюдения показали, что регулярное употребление брокколи приводило к уменьшению уровня мутаций ДНК в кровотоке курильщиков на целых 41% всего за 10 дней. Брокколи увеличивает активность детоксикационных ферментов в печени, что помогает вычищать канцерогены.В целом, брокколи можно назвать самым лечебным овощем в плане здоровья. Исследования показывают, что он активирует защиту против патогенов и загрязнителей воздуха, помогает предотвращать лимфому, уничтожает клетки рака груди, снижает риск прогрессирования опухолей простаты. Брокколи содержит растительный компонент сульфорафан, формирующийся исключительно в крестоцветных овощах.Именно он также защищает мозг и зрение, попутно снижая вероятность аллергических воспалений и даже помогая лучше управлять диабетом второго типа.