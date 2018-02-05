Громко храпящие люди в 3 раза чаще заболевают деменцией
Научная группа из Квинслендского университета (University of Queensland) во главе с Элизабет Калсон (Elizabeth Coulson) ведут исследования, разбираясь, каким образом можно помочь пациентам с апноэ сна нормально дышать по ночам. Профессор Калсон рассказала, что из-за повреждений, которые получают нервные клетки при отсутствии кислорода, риск развития деменции у пациентов с апноэ сна возрастает в три раза. В настоящее время австралийские ученые намереваются испытать на пациентах 55-75 лет специальную маску, которая будет надеваться на нос и рот и во время сна человека будет постоянно подавать воздух в его горло, не давая тканям и мышцам перекрыть доступ кислорода. Ожидается, что такая маска будет существенно улучшать качество сна пациентов, а вместе с тем – и качество их жизни, и в перспективе снизит риск развития болезни Альцгеймера и деменции.
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Добавил Ivan в категорию Неврология
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