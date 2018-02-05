Громко храпящие люди в 3 раза чаще заболевают деменцией

Апноэ сна – достаточно часто встречающееся заболевание. Для него характерна периодическая блокировка дыхательных путей мышцами и мягкими тканями. При длительности такой блокировки более 10 секунд возникает гипоксия – организм не получает достаточного количества кислорода, и это может приводить к гибели в том числе и нервных клеток. Апноэ сна также становится причиной того, что человек не высыпается, а во сне громко храпит. Мужчины болеют в два раза чаще женщин. Несмотря на распространенность болезни, многие пациенты и не подозревают о том, что у них есть какие-то проблемы, все, что они чувствуют – это усталость из-за плохого сна. Часто страдают их близкие, которые также не высыпаются. Апноэ сна, одним из признаков которого может быть сильный храп, – это фактор риска при развитии деменции.Научная группа из Квинслендского университета (University of Queensland) во главе с Элизабет Калсон (Elizabeth Coulson) ведут исследования, разбираясь, каким образом можно помочь пациентам с апноэ сна нормально дышать по ночам. Профессор Калсон рассказала, что из-за повреждений, которые получают нервные клетки при отсутствии кислорода, риск развития деменции у пациентов с апноэ сна возрастает в три раза. В настоящее время австралийские ученые намереваются испытать на пациентах 55-75 лет специальную маску, которая будет надеваться на нос и рот и во время сна человека будет постоянно подавать воздух в его горло, не давая тканям и мышцам перекрыть доступ кислорода. Ожидается, что такая маска будет существенно улучшать качество сна пациентов, а вместе с тем – и качество их жизни, и в перспективе снизит риск развития болезни Альцгеймера и деменции.