Хронические заболевания могут спровоцировать рак

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Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гипертония – все эти болезни неприятны сами по себе и требуют от пациентов особенного внимания к своему здоровью. Группа тайваньских исследователей пришла к неутешительным выводам – многие из тех, кто страдает хроническими болезнями, входят в группу повышенного риска развития рака.В проведенном ими эксперименте были изучены данные о 405 000 мужчин и женщин, которые на момент начала исследования никогда не болели онкологическими заболеваниями. Все участники ответили на вопросы, касающиеся их здоровья и перенесенных заболеваний, а также прошли ряд обследований и сдали основные анализы.Авторы выявили, какими хроническими заболеваниями страдает каждый из участников, либо обнаружили биомаркеры, ассоциированные с повышенными риском развития той или иной болезни. За участниками наблюдали в течение 9 лет. Среди диагностированных болезней был диабет, подагра, сердечно-сосудистые болезни, хронические заболевания почек и легочные заболевания.Оказалось, что присутствие маркеров, связанных с хроническими болезными, либо самого хронического заболевания, увеличивало риск развития рака на 7-44%, а вероятность смерти от онкологического заболевания повышалась на 12-70%.В целом же наличие хронического заболевания или предрасположенности к нему отвечало примерно за 20% новых случаев рака и почти 40% смертей от онкозаболеваний. Исследователи назвали хронические болезни не менее важным фактором, провоцирующим развитие рака, чем курение, употребление алкоголя или ожирение. Кроме того, их наличие укорачивало жизнь мужчин в среднем на 13 лет, а женщин – на 16.Впрочем, есть и хорошие новости: регулярные занятия физкультурой способны на 40% снизить вероятность развития рака, спровоцированного хроническими болезнями.Полученные данные свидетельствуют о том, что пациенты с хроническими заболеваниями должны знать о возможных рисках и относиться к своему здоровью более внимательно. О том, что наличие хронического заболевания повышает вероятность развития рака, должны знать и врачи, принимая во внимание важность и этого фактора риска.