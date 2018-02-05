Витилиго вылечат ультрафиолетом и лекарствами от артрита
В некоторых случаях пациентам помогают топические стероиды, однако это происходит довольно редко. Витилиго приносит пациентам немало страданий, прежде всего психологических – не каждый готов смириться с таким нарушением пигментации, особенно, если оно затрагивает лицо и другие видимые части тела.
Команда ученых из Йельского университета (Yale University) и Университета Массачусетса (University of Massachusetts) выяснили, что улучшить состояние кожи пациентов можно, комбинируя препараты от артрита и облучение ультрафиолетом.
Бретт Кинг (Brett King) и Джон Харрис (John Harris) поясняют, что тофацитиниб предотвращает разрушение продуцирующих меланин клеток кожи иммунными клетками, а UVB-излучение способствует восстановлению нормального цвета кожи, так как стимулирует работу пигмент-продуцирующих клеток.
Методику уже опробовали на двух пациентах с витилиго, которым стандартная терапия не помогала. Спустя несколько месяцев стало ясно, что сочетание лекарств от артрита и ультрафиолета помогло почти полностью нормализовать цвет кожи.
Авторы планируют и дальше продолжать изыскания, а также опробовать методику на большем числе пациентов. Не исключено, что в дальнейшем такая терапия станет доступна в клиниках.
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Добавил Ivan в категорию Дерматология
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