Алкоголь вызывает семь видов рака - ВОЗ
ВОЗ указывает, что главным канцерогеном в алкоголе является этанол, который повреждает клетки организма и повышает риск злокачественного перерождения. Одновременное употребление алкоголя и табака повышает риск онкологических заболеваний в несколько раз, подчеркивают в ВОЗ.
В ВОЗ также связали рост вероятности возникновения рака с количеством выпитого спиртного. Так, риск рака молочной железы у женщины повышается на 50%, если она выпивает четыре бокала вина в день, и на 130%, если она выпивает восемь бокалов в день.
ВОЗ отмечает низкую осведомленность людей о связи спиртных напитков и рака. Так, проведенное ранее британскими учеными исследования показало, что о такой зависимости знают только 13% респондентов.
Эффективными мерами для сокращения вреда алкоголя ВОЗ считает повышение цены путем налогообложения; ограничение доступности алкоголя в розничной продаже; введение запрета на рекламу алкогольных напитков.
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