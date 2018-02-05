Вирус гриппа может помочь в борьбе с раком поджелудочной железы

Модифицированный вирус гриппа может сыграть важную роль в лечении рака поджелудочной железы. Об этом сообщают исследователи из Лондонского университета королевы Марии. В ходе экспериментов с животными вирус гриппа успешно «убивал» раковые клетки.Рак поджелудочной железы – один из самых коварных, смертоносных и с трудом поддающихся лечению. Дело в том, что этот вид рака быстро распространяется, с чем связана и проблема резистентности к лекарственным препаратам.Лондонские исследователи генетически изменили вирус гриппа, который стал содержать дополнительный белок, связывающийся с молекулой “alpha v beta 6”. Эта молекула есть в опухолевых клетках поджелудочной железы. Связываясь с ней, вирус гриппа начинает размножаться внутри клетки, приводя к ее разрушению. Испытания на мышах с раковыми клетками человека показали, что данный метод вполне успешен, модифицированный вирус может уничтожать опухоли.По словам ученых, если удастся достичь аналогичного успеха в экспериментальном лечении людей, можно будет с уверенностью заявить о новой многообещающей терапии для пациентов с раком поджелудочной железы.