Определены лучшие продукты для эмоционального здоровья
Недостаток магния в организме негативно влияет на настроение, а готовые соединения, по данным ученых, содержат только около 60% элементарного магния, необходимого человеку. При этом магний интенсивно расходуется и выводится при стрессах и перегрузках. Поэтому важно употреблять те продукты питания, которые его содержат.
Превосходными источниками магния для организма являются миндаль, фасоль, кешью, семена тыквы, темный шоколад. Эксперимент с участием страдавших от депрессии пациентов, проведенный в стенах Массачусетского университета, показал, что после шести недель «магниевой диеты» уровень депрессии у испытуемых снизился от умеренного до минимального. Помимо этого, у пациентов стали реже отмечаться мышечные спазмы и головные боли.
Магний важен для мозга, напомнили ученые, которые попутно отметили, что его нормальному усвоению организмом мешают алкоголь, кофеи, антациды, диуретики, многие пищевые добавки.
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