6 главных проблем для здоровья людей, которые слишком много думают
1. Воздействие на мозг. Наиболее очевидные последствия хронических тревожных состояний. Стресс оказывает негативное воздействие на мозг. При увеличении уровня кортизола клетки мозга в гиппокампе повреждаются и умирают. Хронические тревожные состояния нарушает функционирование мозга, изменяя его структуру и связи.
2. Воздействие на пищеварительную систему. Тревожное состояние вызывает стресс, влияющий на пищеварительную систему. А это приводит к желудочно-кишечным расстройствам вроде воспалительных заболеваний кишечника, синдрома раздраженного кишечника, гастрита и язвы.
3. Воздействие на сердце. Ещё один очевидный риск для людей, которые не могут унять свою тревогу. Боли в груди, тахикардия, головокружения - вот немногие из проблем, к которым приводит повышенная тревожность.
4. Воздействие на кожу. Эмоциональный стресс является спусковым крючком многих расстройств кожи, включая псориаз, атопический дерматит, очаговую аллопецию, а также себорейный дерматит. Стресс рождает воспаления в организме, которые могут проявляться на коже.
5. Воздействие на иммунную систему. Замечали ли вы, как в периоды острых волнений и стресса болезни появляются чаще? Это объясняется тем, что из-за стресса в кровь выбрасывается гормон кортизол, ослабляющий иммунную систему. При подавлении натуральных защитных механизмов нашего тела оно становится более уязвимым перед инфекциями и болезнями.
6. Воздействие на весь организм. Хронический уровень стресса может приводить к появлению самых разных видов рака. Вот ещё одна причина для того, чтобы контролировать свою психику.
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